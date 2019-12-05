Son Dakika Haberleri: Anadolu Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

6 saat önce

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Otoyoldan İstanbul yönüne giden Bülent Hazırcı idaresindeki 06 BHB 655 plakalı otomobil, Gümüşova rampaları mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yöndeki Kemal Başar'ın kullandığı 34 BSR 50 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Hazırcı ile aynı araçtaki Halil Özgür Korkmazyiğit, Erencan ve Yılmaz Türk yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Anadolu Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Anadolu Otoyolu, Kemal Başar, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kontrolden çıkan otomobil göle uçtu: 2 kişi yüzerek kurtuldu
Otomobilin çarptığı bisikletli metrelerce sürüklenip, öldü Yağ yakan 'sıfır otomobil' için yenisiyle değişim kararı Acılı baba, kaza yerinde temizlik yaparken ölen kişinin oğlu olduğunu öğrendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 16:54:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anadolu Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]