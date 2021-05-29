Anadolu Otoyolu'nda iki yolcu otobüsü çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Ankara istikametinde ilerleyen F.Ö. idaresindeki 29 AU 629 plakalı yolcu otobüsü, Alikahya mevkisinde S.D'nin kullandığı 34 CBL 477 plakalı otobüsle çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 8 kişi, sağlık personelinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bazı yolcular ise sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan trafik akışı, otobüslerin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan yolcular, bölgeye gönderilen başka otobüslerle seyahatlerine devam etti.