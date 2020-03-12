Anadolu Otoyolu'nda kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nda kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

6 saat önce

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kamyonet ile tırın çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı, System.String[]

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kamyonet ile tırın çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı.

Ankara yönünde seyreden Kemal Y. idaresindeki 06 BEB 500 plakalı kamyonet Dörtdivan mevkisinde önünde seyreden Gökhan Y. idaresindeki 34 EB 6977 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Kemal Y. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Anadolu Otoyolu, Ankara, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:20 Kaynak: AA
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