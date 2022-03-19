Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan tırın sürücüsü öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan tırın sürücüsü öldü

19.03.2022 12:45
Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan tırın sürücüsü öldü

Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde iki tırın çarpıştığı kazada sürücülerden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde iki tırın çarpıştığı kazada sürücülerden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden F.D. (31) idaresindeki 53 K 5838 plakalı tır ile aynı yönde ilerleyen Ahmet Eröz (52) yönetimindeki 06 CS 607 plakalı tır, Sapanca Uzunkum mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada tırda yüklü market ürünleri yola saçılırken, trafik İstanbul yönünde bir süre tek şeritten sağlandı.

Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince ağır yaralı olarak çıkarılan Eröz, kaldırıldığı Sapanca Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YORUMLAR
500
Sakarya'da TIR, öndeki TIR'a çarptı: 1 ölü Sakarya'da TIR, öndeki TIR'a çarptı: 1 ölü

Anadolu Otoyolu, İstanbul, Sapanca, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan tırın sürücüsü öldü - Son Dakika


Son Dakika
12:45 Mardin'de feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı
12:43 Domuz yuvasına baskın yapan dev ayı, arkasına bakmadan kaçtı
12:42 Amerika'dan Rusya'yla savaşmak için geldiler, Rus ordusunun tuzağına düştüler: İşte o görüntüler
12:41 Başkan Çebi'den geri dönmek isteyen Aboubakar'a hayır
12:40 Harçlıklarını kitap yerine abur cubura harcayınca yazılı özeleştiri verdiler: İşte Dicle ile Ekin kardeşlerin özeleştiri metni
11:48 Arsenal'ın orta saha oyuncusu Thomas Partey, Müslüman oldu!
11:46 Oğlunun sevgilisine tecavüz edip, intiharına neden olan adama hakim de patladı: Karından da mı utanmadın?
11:22 Herkes onun peşinde ama Fenerbahçe üç yılı garantiledi! Serbest kalma bedeli ise çok yüksek
11:14 Simgelerin köprüsü: Çanakkale 1915! İşte o simgeler ve anlamları
10:29 Rusya: Ukrayna'daki özel operasyonda ilk kez Kinjal hipersonik füzesi kullanıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 12:52:46. #1.11#
SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan tırın sürücüsü öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement