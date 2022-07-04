Son Dakika | Anadolu Otoyolu'nda kazada alev alan tırın sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Son Dakika | Anadolu Otoyolu'nda kazada alev alan tırın sürücüsü yaşamını yitirdi

04.07.2022 09:31

Edinilen son dakika haberine göre Kaza yerinden ve yanan araçtan görüntü -Ekipler ve trafikten görüntü SAKARYA - Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen trafik kazasının ardından yangın çıkan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza yerinden ve yanan araçtan görüntü

-Ekipler ve trafikten görüntü SAKARYA - Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen trafik kazasının ardından yangın çıkan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Musab Bişi yönetimindeki 47 DB 064 plakalı bebek bezi ve ıslak mendil yüklü tır, Hendek mevkisinde 34 EEV 650 plakalı tıra arkadan çarptı.

Bişi idaresindeki tırda çarpmanın etkisiyle yangın çıktı.

Kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevler, Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü, sürücü Bişi'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Kaza nedeniyle uzun araç kuyruğunun oluştuğu otoyolun İstanbul yönünde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Ekiplerin, tırları kaldırma çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Anadolu Otoyolu'nda kazada alev alan tırın sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika

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