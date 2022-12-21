Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza: İki tırın çarpışması sonucu devrilen tırın içinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Anadolu Otoyolu Sakarya- Kocaeli sınırında Sapanca geçişi İstanbul istikametinde A.K. idaresindeki tıra, aynı istikamette seyir halinde olan Berkan Berber idaresindeki kar tuzu taşıyan tır çarptı.

TIR SÜRÜCÜSÜ SIKIŞTI

Kontrolden çıkan tır devrilerek karşı şeride geçerken sürücü Berber tırın kupasında sıkıştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

Yapılan ilk müdahale sonrasında sağlık ekipleri, Berber'in hayatını kaybettiğini belirledi. Adeta savaş alanına dönen bölgede her iki istikamette uzun araç kuyrukları oluşurken trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Devrilen tırın olay yerinden kaldırılma çalışmaları sürerken, araçta bulunan ve yola savrulan kar tuzları da temizleniyor. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.