Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza: İki tırın çarpışması sonucu devrilen tırın içinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza: İki tırın çarpışması sonucu devrilen tırın içinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti

21.12.2022 08:23

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde kar tuzu yüklü tır aynı yönde seyreden farklı bir tırla sert bir şekilde çarpıştı. Bariyerleri aşarak karşı şeride devrilen tırın içinde sıkışan sürücü feci şekilde hayatını kaybetti.

Anadolu Otoyolu Sakarya- Kocaeli sınırında Sapanca geçişi İstanbul istikametinde A.K. idaresindeki tıra, aynı istikamette seyir halinde olan Berkan Berber idaresindeki kar tuzu taşıyan tır çarptı.

TIR SÜRÜCÜSÜ SIKIŞTI

Kontrolden çıkan tır devrilerek karşı şeride geçerken sürücü Berber tırın kupasında sıkıştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Devrilen tırda sıkışan sürücü hayatını kaybetti

TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

Yapılan ilk müdahale sonrasında sağlık ekipleri, Berber'in hayatını kaybettiğini belirledi. Adeta savaş alanına dönen bölgede her iki istikamette uzun araç kuyrukları oluşurken trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Devrilen tırın olay yerinden kaldırılma çalışmaları sürerken, araçta bulunan ve yola savrulan kar tuzları da temizleniyor. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Devrilen tırda sıkışan sürücü hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
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Anadolu Otoyolu, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza: İki tırın çarpışması sonucu devrilen tırın içinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza: İki tırın çarpışması sonucu devrilen tırın içinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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