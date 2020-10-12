Anadolu Otoyolu'nda lastiği patlayan otomobil takla attı: 4 yaralı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nda lastiği patlayan otomobil takla attı: 4 yaralı

12.10.2020 08:13
Anadolu Otoyolu'nda lastiği patlayan otomobil takla attı: 4 yaralı, System.String[]

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, lastiği patlayan otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, lastiği patlayan otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Özgür C. idaresindeki 34 RZ 2999 plakalı otomobil, Yukarısoku Mahallesi mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu, Otomobil, İstanbul, Bolu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda lastiği patlayan otomobil takla attı: 4 yaralı - Son Dakika

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