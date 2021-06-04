Anadolu Otoyolu'nda lastiği patlayan tırın dorsesindeki marullar yola saçıldı - Son Dakika

Ekiplerin yaptığı kontrolde herhangi bir yaralanma olmadığı anlaşıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Sarsıntıdan dolayı dorsedeki marulların bir kısmı yola saçılırken, sürücü, kontrol altında tuttuğu aracı emniyet şeridine çekti.

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