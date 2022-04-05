Anadolu Otoyolu'nda lastikleri yanan tır ulaşımı aksattı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda lastikleri yanan tır ulaşımı aksattı

05.04.2022 21:25

Anadolu Otoyolu'nun İzmit kesiminde seyir halindeki tırda çıkan yangın, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Anadolu Otoyolu'nun İzmit kesiminde seyir halindeki tırda çıkan yangın, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Otoyolda İstanbul yönüne giden Murat Ö'nün kullandığı 34 DC 2480 plakalı traktör kampanası yüklü tır, Alikahya mevkisinde dorse lastiklerinden alev aldı. Durumu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine park etti.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Yangın nedeniyle İstanbul istikametindeki ulaşım bir süre kontrollü sağlanırken yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Anadolu Otoyolu'nda lastikleri yanan tır ulaşımı aksattı
Anadolu Otoyolu'nda lastikleri yanan tır ulaşımı aksattı
Anadolu Otoyolu'nda lastikleri yanan tır ulaşımı aksattı

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Anadolu Otoyolu, İstanbul, Kocaeli, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda lastikleri yanan tır ulaşımı aksattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu'nda lastikleri yanan tır ulaşımı aksattı - Son Dakika
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