Anadolu Otoyolu'nda LPG yüklü tanker devrildi! Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda LPG yüklü tanker devrildi! Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı

08.06.2022 15:47

Anadolu Otoyolu'nda LPG yüklü bir tanker, kontrolden çıkarak devrildi. Yaşanan kaza sonucu Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken tankerin olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde ilerleyen LPG yüklü 34 DEV 265 plakalı tanker, Ulusu mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

PATLAMA RİSKİNE KARŞI ÖNLEM ALINDI

Tankerin patlama ihtimaline karşı 1 kilometrelik alanda güvenlik önlemi alındı. Tanker sürücüsünün hafif yaralandığı kaza nedeniyle otoyolun İstanbul ve Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor. Bölgede trafik akışı, D-750 kara yoluna yönlendiriliyor.

VALİ OLAY YERİNDE

Tankerin olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatılırken, itfaiye ekipleri de tedbir amaçlı soğutma çalışması yürütüyor. Bolu Valisi Erkan Kılıç da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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