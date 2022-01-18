Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde makaslayan tanker nedeniyle ulaşıma kapanan İstanbul yönü çalışmaların ardından açıldı.
Otoyolun İstanbul yönü Bolu Dağı Tüneli çıkışının 2. kilometresinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 BHR 263 plakalı tanker, kar yağışının etkisiyle makasladı.
Makaslayan tanker nedeniyle tünel girişinden itibaren trafik durduruldu.
Ekiplerin, tankeri kurtarma çalışmasının ardından yaklaşık 45 dakika ulaşıma kapalı kalan yol açıldı.
Bölgede araçların geçişi kontrollü sağlanıyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Anadolu Otoyolu'nda makaslayan tankerin düzeltilmesinin ardından yol ulaşıma açıldı - Son Dakika