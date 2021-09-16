Anadolu Otoyolu'nda minibüs ile otomobil çarpıştı, 8 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada sürücüler ile işçiler Hüseyin Tilki, Kenan Alp, Kemal Meriç , Özkan Benli, Mustafa Üzüm ve Samet Akaz yaralandı.

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İnek, biri holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu