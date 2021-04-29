Anadolu Otoyolu'nda otomobil cipe çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile aracındaki 2 kişi yaralandı.

Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var