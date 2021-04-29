Anadolu Otoyolu'nda otomobil cipe çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilin cipe çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ankara istikametine seyreden Osman K. idaresindeki 34 DL 139 plakalı otomobil, Doğu gişeleri mevkisinde önünde ilerleyen Okan B'nin kullandığı 28 ABJ 531 plakalı cipe çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile aracındaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA
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