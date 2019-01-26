Son Dakika Haberleri: Anadolu Otoyolu'nda Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

1 saat önce

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda Otomobil Devrildi: 3 Yaralı, System.String[]
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.K. idaresindeki 67 AAL 372 plakalı otomobil, otoyolun Ankara istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Ters dönen otomobilin sürücüsü ile araçtaki H.K. ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Sakarya Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:22 Kaynak: AA

Ankara, Düzce, Güncel
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