Anadolu Otoyolu'nda otomobil ile cip çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobilin cipe arkadan çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul yönüne seyreden Güçlühan Dinçman idaresindeki 16 Z 2892 plakalı otomobil, Gölyaka Gişeleri mevkinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen Mertcan Atış idaresindeki 16 FD 067 plakalı cipe arkadan çarptı.
Kazada Dinçman'la aynı otomobilde bulunan Fatih Mücahit Öztürk yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.
Yaralı Öztürk, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.