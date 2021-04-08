Anadolu Otoyolu'nda otomobil kamyona çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile aracındaki Simge ve Birgül Soylu yaralandı.

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