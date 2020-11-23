Anadolu Otoyolu'nda otomobil kamyonla çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde otomobilin kamyonla çarpışması sonucu biri bebek 4 kişi yaralandı. Otoyolun İstanbul istikametinde sürücüsü öğrenilemeyen 54 ADR 738 plakalı otomobil, Hereke Doğu gişeleri mevkisinde, aynı yöne giden Murat Yeşiloğlu'nun kullandığı 14 AAZ 146 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki biri bebek 3 kişi yaralandı. Otomobildeki bebeğe ilk müdahaleyi, olay yerinden geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait hasta nakil ambulansındaki sağlık görevlileri yaptı. Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle oluşan uzun araç kuyruğu, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.