Son Dakika Haberleri: Anadolu Otoyolu'nda otomobil karşı yöne geçti: 1 ölü, 2 yaralı
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Anadolu Otoyolu'nda otomobil karşı yöne geçti: 1 ölü, 2 yaralı

5 saat önce

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bir otomobilin karşı yöne geçerek otomobille çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bir otomobilin karşı yöne geçerek otomobille çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'ndan Ankara istikametine giden Selim Tackın idaresindeki 74 BR 315 plakalı otomobil, Köroğlu Park mevkisinde karşı yöne geçerek Mehmet Tuğsat yönetimindeki 06 BIS 996 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan Tuğsat ile yanındaki Elif Tatlı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tuğsat'ın kullandığı araçtaki Müzeyyen Tuğsat ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kadının cenazesi olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazada yaralanan ve sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen Mehmet Tuğsat'ın, Ankara Şehit Hasan Şahan Kışlasında askeri personel olarak görev yaptığı öğrenildi.
Karşı yöne geçen ve kazadan yara almadan kurtulan otomobilin sürücüsü Selim Tackın ise gözaltına alındı.
Anadolu Otoyolu'nda otomobil karşı yöne geçti: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu Otoyolu, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 11:53 Kaynak: AA
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