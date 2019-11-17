Son Dakika Haberleri: Anadolu Otoyolu'nda otomobil tıra arkadan çarptı: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda otomobil tıra arkadan çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nda otomobil tıra arkadan çarptı: 3 yaralı

6 saat önce

Anadolu Otoyolu'nun Gebze geçişinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Gebze geçişinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Gebze geçişi İstanbul yönünde Mustafa Soran idaresindeki 06 ACU 112 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Seçkin Sarı idaresindeki 34 VB 3048 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çapmanın etkisiyle otomobilde sıkışan Nuran Soran, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kazada yaralanan Soran ve annesi Zuhre Kaya, sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hafif yaralı olan otomobil sürücüsü, ambulansta sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından itfaiye, polis ve kara yolları ekipleriyle eşi Nuran Soran'ın kopan parmaklarını aradı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde aksayan trafik, araçların çekilmesiyle normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nda otomobil tıra arkadan çarptı: 3 yaralı

Anadolu Otoyolu, İstanbul, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 03:41 Kaynak: AA
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