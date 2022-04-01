Anadolu Otoyolu'nda otomobille panelvanın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda otomobille panelvanın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

01.04.2022 00:25
Anadolu Otoyolu'nda otomobille panelvanın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde otomobille panelvanın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde otomobille panelvanın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Otoyolun Akyazı mevkisi Ankara istikametinde Saik K'nin yönetimindeki 34 BFR 362 plakalı otomobil, Metin A. idaresindeki 78 BC 881 plakalı panelvanla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen panelvan otoyolda sürüklenerek durdu.

Kazada sürücüler ile Hanifi D, Rüstem K, Hülya A, Abdülkadir Y. ve Mehmet A. yaralandı.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve SAKTİM ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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Anadolu Otoyolu, Otomobil, Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda otomobille panelvanın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika


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