Anadolu Otoyolu'nda panelvan devrildi: 6 yaralı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde panelvanın devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Bingöl'den İstanbul'a gittiği öğrenilen N.B. yönetimindeki 34 GJ 8823 plakalı panelvan, otoyolun Akyazı gişeleri mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.
Devrilmenin etkisiyle sürücü N.B. ile araçtaki yakınları Y.B, M.B, E.B, Y.B. ve İ.B. yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 3'ü çocuk 6 yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.
Yaralılardan 9 yaşındaki Y.B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Kaynak: AA
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