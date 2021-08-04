Anadolu Otoyolu'nda panelvan devrildi: 6 yaralı - Son Dakika

Devrilmenin etkisiyle sürücü N.B. ile araçtaki yakınları Y.B, M.B, E.B, Y.B. ve İ.B. yaralandı.

Merih Demiral, Atalanta ile anlaştı! Sağlık kontrolleri için Juventus antrenmanından izin aldı

Para isteyen dayısını öldürdü, kendisini böyle savundu: Cezaevinden çıktığından beri beni dövüp maaşımı alıyordu