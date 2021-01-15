Mudurnu'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden ağır yaralı olarak çıkarılan Yavuz K. ile yaralanan sürücü Erol E. ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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