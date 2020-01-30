Anadolu Otoyolu'nda şarampole devrilen araçtaki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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Anadolu Otoyolu'nda şarampole devrilen araçtaki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
6 saat önce
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:51 Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara istikametinde seyreden Zekeriya B'nin kullandığı 50 ZC 601 plakalı hafif ticari araç, yağışın etkili olduğu Hanlıköy mevkisinde şarampole devrildi.
Taklalar atarak çarptığı ağaçları deviren araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Semiha B, çocuklar Nisa D. ve Sudenaz T, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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