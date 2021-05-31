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Anadolu Otoyolu'nda sarımsak yüklü panelvanla otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nda sarımsak yüklü panelvanla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

31.05.2021 21:13

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sarımsak yüklü panelvanla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sarımsak yüklü panelvanla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Otoyolda İstanbul yönüne giden Serkan Acı idaresindeki 55 BBZ 77 plakalı sarımsak yüklü panelvan, Yeşilyayla mevkisinde bariyerlere çarptı.

Ters dönerek yola savrulan panelvana seyir halinde bulunan Murat Gökçe yönetimindeki 41 R 4238 otomobil çarptı.

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yola saçılan sarımsaklar ve kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, Karayolları ve polis ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık çalışmasının ardından normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nda sarımsak yüklü panelvanla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda sarımsak yüklü panelvanla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda sarımsak yüklü panelvanla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda sarımsak yüklü panelvanla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda sarımsak yüklü panelvanla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Anadolu Otoyolu, Otomobil, İstanbul, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda sarımsak yüklü panelvanla otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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