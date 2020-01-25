Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki minibüs yandı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki minibüs yandı

7 saat önce

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki minibüs yandı, System.String[]

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Ankara'ya bir düğüne giden 14 kişiyi taşıyan Hanifi Akbulut yönetimindeki 34 LNS 272 plakalı minibüs, Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka sapağı mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu bir anda yanmaya başladı.

Sürücü Akbulut, minibüsü park ederek, yolcuların araçtan inmesini sağladı.

Minibüsün lastiklerinde başlayan ve kısa sürede büyüyen yangına bölgeye sevk edilen Düzce itfaiyesi ekipleri müdahale etti.

Yolcular ise bölgeye çağrılan başka bir araçla Düzce Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne götürüldü.

Yangın sonucu minibüs kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Otoyolu, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:20 Kaynak: AA
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