Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki tır yandı - Son Dakika

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Bolu Dağı Kaynaşlı Darıyeri Hasanbey mevkisinde kullandığı 34 HN 7538 plakalı tırdan dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü Arif A, aracı emniyet şeridine çekti.

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