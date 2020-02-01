Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

6 saat önce

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde seyir halindeyken yanan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi, System.String[]

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde seyir halindeyken yanan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ankara yönüne seyreden E.D. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Gümüşova Yeşilyayla mevkisine geldiği esnada motor bölümünde alevler çıkmaya başladı.

Sürücü E.D. otomobili yol kenarına çekerek araçtan indi.

Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Sürücünün kendisine ait otomobili tamir için İstanbul'da bıraktığı, yanan otomobili ikame araç olarak alıp Ankara'ya gittiği öğrenildi.

Anadolu Otoyolu, İtfaiye, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:48 Kaynak: AA
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