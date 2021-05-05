Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeyken yanan tır kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cevat M. idaresindeki külçe alüminyum yüklü İran plakalı tır, Otoyolun İstanbul istikameti Gölyaka Gişeleri mevkisinde arka kısmından alev aldı.
Kısa sürede büyüyen alevler, tırın dorse kısmına da sıçradı.
Durumu fark eden sürücü, tırı durdurarak araçtan indi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında tır ve dorsesi kullanılamaz hale geldi.
Aksayan trafik akışının normale dönmesi için, tırın kaldırılma işleminin tamamlanması bekleniyor.
Kaynak: AA
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