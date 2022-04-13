Anadolu Otoyolu'nda takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

13.04.2022 15:01

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, otomobilin takla atması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, otomobilin takla atması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Otoyolda İstanbul istikametine seyreden Hamdullah D. yönetimindeki 06 BDF 284 otomobil, Yeniçağa rampasında yol kenarındaki toprak sete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazanın ardından otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Anadolu Otoyolu'nda takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nda takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nda takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

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TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ YARALANDI TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ YARALANDI Takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı Takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu'nda takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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