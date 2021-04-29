Anadolu Otoyolu'nda "tam kapanma" öncesi yaşanan yoğunluk azaldı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi yaşanan trafik yoğunluğu azaldı.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle bugün saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, memleketlerine gitmek için dün sabah saatlerinden itibaren yola çıktı.

Kısıtlama sürecini ve Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen sürücüler, otoyolun Bolu Dağı geçişinde akıcı bir yoğunluğa neden oldu.

İki gün boyunca devam eden ve zaman zaman durma noktasına gelen trafikte, kısıtlama saatinin yaklaşmasıyla ciddi azalma görüldü.

Ankara ve İstanbul yönündeki trafik akışının seyrek şekilde devam ettiği görülüyor.

Karayolları, polis ve jandarma ekipleri, otoyol ve gişelerde denetimlerini sürdürüyor.