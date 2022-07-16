Anadolu Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu

16.07.2022 17:29

Kurban Bayramı tatilinin ardından yaşadıkları kentlere dönüşe geçenler, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilinin ardından yaşadıkları kentlere dönüşe geçenler, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yoğunluk oluşturdu.

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü Kocaeli kesiminde araç kuyrukları oluşmaya başladı.

Sürücüler ara ara uzun araç kuyruklarının oluştuğu güzergahta yavaş ilerlerken Bekirdere

Rampası mevkisinde ulaşım akıcı seyrediyor.

Karayolları ile trafik ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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İstanbul-İzmir Otoyolu'nda hafta sonunda tatil dönüşü yoğunluğu yaşandı (2) İstanbul-İzmir Otoyolu'nda hafta sonunda tatil dönüşü yoğunluğu yaşandı (2) Bayram tatilinden dönenler Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde akıcı yoğunluk oluşturuyor Bayram tatilinden dönenler Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde akıcı yoğunluk oluşturuyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu - Son Dakika
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