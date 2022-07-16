Anadolu Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilinin ardından yaşadıkları kentlere dönüşe geçenler, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yoğunluk oluşturdu.
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü Kocaeli kesiminde araç kuyrukları oluşmaya başladı.
Sürücüler ara ara uzun araç kuyruklarının oluştuğu güzergahta yavaş ilerlerken Bekirdere
Rampası mevkisinde ulaşım akıcı seyrediyor.
Karayolları ile trafik ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.
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