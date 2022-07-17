Karayolları ile trafik ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede zaman zaman meydana gelen trafik kazaları da yoğunluğun artmasına neden oluyor. Sapanca gişeleri mevkisindeki kaza nedeniyle İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor (1) - Son Dakika

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