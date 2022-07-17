Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor (1) - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor (1)

17.07.2022 13:51

Kurban Bayramı tatilinin ardından yaşadıkları kentlere dönmeye başlayanlar, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde araç yoğunluğu oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilinin ardından yaşadıkları kentlere dönmeye başlayanlar, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde araç yoğunluğu oluşturdu.

Otoyolun İstanbul istikametinde Hendek, Akyazı, Arifiye ve Sapanca geçişlerinde akıcı yoğunluk görülüyor.

Bölgede zaman zaman meydana gelen trafik kazaları da yoğunluğun artmasına neden oluyor. Sapanca gişeleri mevkisindeki kaza nedeniyle İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde de zaman zaman araç yoğunluğu gözleniyor.

Dönüş yoğunluğunun yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Karayolları ile trafik ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

YORUMLAR
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Bayram tatilinden dönenler Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde akıcı yoğunluk oluşturuyor Bayram tatilinden dönenler Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde akıcı yoğunluk oluşturuyor (Dron) İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor (Dron) İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor (1) - Son Dakika
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