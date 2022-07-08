9 günlük Kurban Bayramı tatilini il dışında geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmaya başlamasıyla Anadolu Otoyolu'nda zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. Otoyolun Sakarya Hendek geçişinde oluşan yoğunluk, kilometrelerce araç kuyruğuna sebep oldu. Zaman zaman trafiğin durma noktasına geldiği otoyolda araçlar güçlükle ilerlerken, bazı sürücüler ise emniyet şeridini kullandığı görüldü. Otoyoldaki trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Anadolu Otoyolu'nda tatilci yoğunluğu trafiği durma noktasına getirdi - Son Dakika

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