Anadolu Otoyolu'nda ters dönen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nda ters dönen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde devrilerek ters dönen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde devrilerek ters dönen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

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Celal Demir idaresindeki 34 DF 2672 plakalı otomobil, Ankara istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ters dönen otomobildeki sürücü Demir ile araçta bulunan Ramazan Kara, Yeşim Kaya, Güleser Erşan ve Arife Demir sıkıştı.

Sürücü Celal Demir kaza yerinde hayatını kaybetti. Demir'in cesedi olay yerindeki incelemenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Düzce ve Sakarya Belediyesi İtfaiyeleri kaza kırım ekipleri tarafından bulundukları yerden güçlükle çıkarılan yaralılar, ambulanslara Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Güleser Erşan ve Arife Demir'in durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası tek şeritten sağlanan trafik, otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Anadolu Otoyolu, Celal Demir, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 01:06 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda ters dönen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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