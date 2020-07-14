Anadolu Otoyolu'nda tıbbı malzeme yüklü tır kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Sağlık personeli, yaptığı incelemede, tır şoförü Yalabık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Celal Tümen Yalabık'ın kullandığı tıbbi malzeme yüklü 06 BBG 235 plakalı tır, otoyolun Tepetarla mevkisinde arıza yaparak duran Tahsin K. idaresindeki 81 EY 961 plakalı kamyona çarptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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