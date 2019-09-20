Son Dakika Haberleri: Anadolu Otoyolu'nda tır devrildi
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Anadolu Otoyolu'nda tır devrildi

56 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda Ankara yönüne giden sürücünün kimliği öğrenilemeyen 07 YV 541 plakalı tır, Bekirdere mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi.

Kazanın ardından, yolun Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, devrilen demir profil yüklü tırın kaldırılması için çalışma başlattı.

Anadolu Otoyolu'nda tır devrildi

Anadolu Otoyolu, Kocaeli, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:27 Kaynak: AA
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