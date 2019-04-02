Son Dakika Haberleri: Anadolu Otoyolu'nda Tır Yangını

Anadolu Otoyolu'nda Tır Yangını

1 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde boya yüklü tırda çıkan yangın nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde trafik aksadı.

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde boya yüklü tırda çıkan yangın nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde trafik aksadı.

Anadolu Otoyolu'nun Alikahya kesiminde, Süleyman Başsız'ın kullandığı boya yüklü 42 BBG 55 plakalı tırın dorsesi, aracın balatalarının ısınması nedeniyle seyir halindeyken yanmaya başladı.

Tırın dorsesinden yükselen alevleri fark eden sürücü, emniyet şeridine geçerek aracını dorseden ayırdı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, tırda hasar meydana geldi.

Yangın nedeniyle otoyolun Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Trafik daha sonra tek şeritten kontrollü olarak verildi. Otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Tırın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:33 Kaynak: AA

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