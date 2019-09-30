Son Dakika Haberleri: Anadolu Otoyolu'nda tır yangını
Son Dakika Güncel Haber

Anadolu Otoyolu'nda tır yangını

51 dakika önce

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde seyir halindeyken yanmaya başlayan tır itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde seyir halindeyken yanmaya başlayan tır itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametine giden Gökhan Ördek idaresindeki 31 AAD 021 plakalı tır, Gebze ilçesi Balküpü mevkisinde aniden alev aldı.

Durumu fark eden sürücü kamyonu yolun kenarına park ederek, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saat saat süren çalışma sonucunda yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle tırda maddi hasar meydana gelirken, Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Tır sürücüsü Gökhan Ördek, aracın birden alev aldığını belirterek, "Ben araçtan atladım ama tır tamamen yandı. Çok şükür canımız sağ." dedi.

Anadolu Otoyolu'nda tır yangını

Anadolu Otoyolu, İtfaiye, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:55 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih'te 4 katlı binada yangın (1)
İşten çıkarılan 15 temmuz gazisi: biz elinden tutulup, atılacak insanlar değiliz İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı İYİ Partili Aytun Çıray, Arınç'ın Gökçek'e yönelik "Ankara'yı parsel parsel sattın" sözlerini Meclis'e taşıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 01:47:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anadolu Otoyolu'nda tır yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]