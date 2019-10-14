Son Dakika Haberleri: Anadolu Otoyolu'nda tır yangını
Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda tır yangını

Anadolu Otoyolu'nda tır yangını

20 dakika önce

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeyken yanmaya başlayan tır nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeyken yanmaya başlayan tır nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametine giden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 F 6303 plakalı tır, Köroğlu Park mevkisinde aniden alev aldı.

Durumu fark eden sürücü tırı emniyet şeridine çekerek, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti ulaşıma kapatılırken, bölgede araç kuyruğu oluştu.

Anadolu Otoyolu'nda tır yangını

Anadolu Otoyolu, Ankara, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li Osman Baydemir'den Türkiye ve Erdoğan hakkında küstah sözler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu Son dakika: AB ülkeleri Türkiye'ye silah satışı ambargosu konusunda uzlaşamadı Son Dakika: YPG'nin DEAŞ'lı teröristleri bırakarak boşalttığı hapishane görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 16:15:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anadolu Otoyolu'nda tır yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]