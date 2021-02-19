Anadolu Otoyolu'nda tır yangını trafiği aksattı - Son Dakika

Yangın nedeniyle trafik akışının bir süre aksaması sonucu otoyolda araç kuyruğu oluştu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Durumu fark eden sürücü, tırı yol kenarına park ederek araçtan indi.

Alınan bilgiye göre, Uğur K. idaresindeki 33 PAG 78 plakalı tır, otoyolun Çayırova geçişi Akse Mahallesi mevkisinde motor kısmından alev aldı.

Anadolu Otoyolu 'nun Kocaeli kesiminde tırda çıkan yangın, ulaşımda aksamalara neden oldu.

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