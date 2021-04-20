Anadolu Otoyolu'nda tırla çarpışan taksinin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde tırla çarpışan taksinin sürücüsü yaralandı.
İstanbul istikametinde seyreden Nevzat Ö. idaresindeki 34 THT 25 plakalı taksi, Bolu Dağı Tüneli viyadükleri üzerinde kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı.
Hızını alamayarak savrulan taksi, aynı yöne giden Ş.D. yönetimindeki 24 AAD 334 plakalı bakliyat yüklü tırla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan taksi sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.
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Kaynak: AA
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