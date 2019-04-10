Son Dakika Haberleri: Anadolu Otoyolu'nda Tırla Minibüsün Çarpışması

Anadolu Otoyolu'nda Tırla Minibüsün Çarpışması

1 saat önce

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi, Mardin'in Kızıltepe ve Derik ilçelerinde toprağa verildi.

Anadolu Otoyolu'nda Tırla Minibüsün Çarpışması, System.String[]
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi, Mardin'in Kızıltepe ve Derik ilçelerinde toprağa verildi.

Bedirhan Atız idaresindeki 27 F 7992 plakalı minibüs ile Alişan Süngün yönetimindeki 06 BDP 32 plakalı tırın, otoyolun İstanbul istikameti Yeşilyayla mevkisinde çarpışması sonucu yaşamını yitiren Sedat, İsmail ve Abbas Atız, Mehmet Karadağlı, Amşa Ataklı ve Hasan Erol'un cenazeleri, kara yoluyla Mardin'in Kızıltepe ilçesi girişindeki Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merkezi Şeyh Şerif Kahraman Camisi'ne getirildi.

İl Müftüsü İsmail Çiçek ve Kızıltepe İlçe Müftüsü Mahsum Taşçı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından naaşlar, Mezopotamya Mezarlığına getirildi.

Akraba olan Sedat, İsmail ve Abbas Atız, Amşa Ataklı ve Hasan Erol'un cenazesi bir kabirde yan yana defnedildi.

Mehmet Karadağlı'nın naaşı ise Derik ilçesine bağlı Damlacık köyünde toprağa verildi.

Olay

Bedirhan Atız idaresindeki 27 F 7992 plakalı minibüs ile Alişan Süngün yönetimindeki 06 BDP 32 plakalı tır, otoyolun İstanbul istikameti Yeşilyayla mevkisinde çarpışmış, kazada minibüsteki Sedat, İsmail ve Abbas Atız ile Mehmet Karadağlı, Hasan Erol ve Amşa Ataklı hayatını kaybetmiş, sürücü Bedirhan Atız, Selma, Kazım, Miraç (11) ve Deniz Atız (8) ile Sevim Keskin yaralanmıştı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimindeki kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü ise tutuklanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:51 Kaynak: AA
Güncel
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