Anadolu Otoyolu'nda tırla tanker çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda tırla tanker çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nda tırla tanker çarpıştı: 1 yaralı

14 dakika önce

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde tırla çarpışan tankerin sürücüsü yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda tırla tanker çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde tırla çarpışan tankerin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara istikametinde Bayram Temel yönetimindeki 41 ADS 301 plakalı tanker, Gümüşova Yeşilyayla mevkisinde önünde seyreden Mustafa Yücel'in kullandığı 06 CDY 42 plakalı bobin kağıt yüklü tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tanker sürücüsü araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Temel, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Anadolu Otoyolu, Ankara, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:58 Kaynak: AA
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