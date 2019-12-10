Anadolu Otoyolu'nda tomruk yüklü tır kamyonla çarpıştı: 1 yaralı

Kaza nedeniyle yaklaşık 45 dakika iki şeritten kontrollü olarak sağlanan ulaşım, tırdan yola dökülen yağın temizlemesinin ardından normale döndü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu 'nun Düzce kesiminde, tomruk yüklü tır ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

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