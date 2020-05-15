Anadolu Otoyolu'nda trafik kazaları: 4 yaralı - Son Dakika

Ulaşımın kontrollü sağlandığı otoyoldaki yoğunluk sırasında Mustafa Öztürk idaresindeki 34 BJ 5457 plakalı otomobil, önünde bekleyen Osman İnönü'nün kullandığı 06 BAU 899 plakalı cipe, cipin de Osman Danacı kontrolündeki 16 AHF 280 plakalı tıra arkadan çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Yaralılar, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada tır şoförü ile cipte bulunan Safiye ve Yusuf Yılmaz yaralandı, sürücü Çakmak kazadan yara almadan kurtuldu.

Anadolu Otoyolu 'nun Bolu kesiminde meydana gelen iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

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