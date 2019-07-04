Son Dakika Haberleri: Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

1 saat önce

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'ndan Ankara yönüne giden Birsen Zoğlar idaresindeki 34 DY 0323 hafif ticari araç, Rüzgarlar mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters döndü.
Kazada, sürücüyle araçtaki Fikri Zoğlar ve Nuran Koloğlu yaralandı, Fatma Şanlı olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Hayatını kaybeden Şanlı'nın cenazesi ise olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:58 Kaynak: AA
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