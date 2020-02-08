Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde bariyerlere vurduktan sonra kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde bariyerlere vurduktan sonra kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ankara yönüne giden Ufuk Yıldırım idaresindeki 17 DH 142 plakalı hafif ticari araç, kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Büyük Melen mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan araç, daha sonra aynı yönde seyreden Alican Bahar yönetimindeki 06 REP 36 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kaza sonrası hafif ticari araçtaki sürücü Yıldırım ile Barış Kaan Daş, Necmettin İlbay ve Haluk Özdemir bulundukları yerde sıkıştı.

Olay yerine gelen itfaiye kaza kırım, polis, jandarma ve sağlık ekiplerince çıkartılan yaralılar, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı.

Yaralılardan Haluk Özdemir kaldırıldığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Özdemir'in cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu.

Yaralılardan İlbay'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği, diğer iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kamyon sürücüsü Bahar ise kazayı yara almadan atlattı.

Öte yandan, kaza ve kar yağışı nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılması ve ekiplerin biriken karı kürümesinin ardından normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Anadolu Otoyolu, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:35 Kaynak: AA
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