Son Dakika Haberleri: Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1 yaralı
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Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1 yaralı

4 dakika önce

Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, otoyolun İzmit Kandıra turnikeleri mevkisinde Cuma Basılgan idaresindeki 46 ABM 698 plakalı yolcu otobüsü ile Ammar Attar yönetimindeki 34 MF 4449 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.
Otomobilde sıkışan sürücü Attar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı kaza kırım ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:28 Kaynak: AA
İzmit, Kocaeli, Anadolu Otoyolu, Güncel
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