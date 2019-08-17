Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 13 yaralı
1 saat önce
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 13 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu
'nun Bolu
kesiminde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 13 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:47
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