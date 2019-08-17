Son Dakika Haberleri: Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 13 yaralı
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Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 13 yaralı

1 saat önce

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 13 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 13 yaralı, System.String[]
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 13 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu, Bolu, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:47 
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