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Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 2'si çocuk 13 yaralı

24 dakika önce

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 13 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 2'si çocuk 13 yaralı, System.String[]
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 13 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'ndan İstanbul istikametine seyreden Halil Y. idaresindeki 34 ST 8894 plakalı otomobil, Abant Gişeleri girişinde Ethem A. yönetimindeki 34 KN 7917 plakalı minibüse arkadan çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ve UMKE ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslara taşındı.
Kazada, araç sürücüleri ile 2'si çocuk 13 kişi yaralandı.
Kaza sonucu yolun ulaşıma kapanması nedeniyle trafik akışı Abant Gişeleri'nden D-100 kara yoluna yönlendirildi.
Trafik akışı kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
Anadolu Otoyolu, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 07:55 Kaynak: AA
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